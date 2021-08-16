انتحار شاب بمبيد حشري لمروره بأزمة نفسية في الفيوم

«وحدة وانعزال واكتئاب»، تلك كانت آخر أيام الشاب «كريم»، الذي لم يتجاوز عمره 20 سنة، يقيم بمدينة الفيوم، التي قضاها وحيداً حبيساً في غرفته لمروره بأزمة نفسية، بسبب خلافات أسرية بينه وبين أسرته، وشعوره بأن لا أحد يفهمه أو يهتم به، فتملكه اليأس وقرر الانتحار والتخلص من حياته، وبدأ البحث في منزله عن وسيلة ليُنهي حياته بسهولة، فلم يجد إلا «مُبيداً حشرياً»، كانت تحتفظ به والدته في حمام شقتهم لمكافحة الحشرات، فالتقط الزجاجة وأزال غطاءها وتناولها، ودخل غرفته ونام فوق سريره وكتم أنفاسه، حتى لا تشعر أسرته بأنينه.

كريم تناول مبيدا حشريا لينهي حياته

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد مصطفى المصري، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ من مستشفى نور الفؤاد التخصصي، بوصول شاب مصاب بحالة تسمم، إثر تناوله مبيدا حشريا بقصد الانتحار، وحاول الأطباء إسعافه، إلا أنّه توفي إثر إصابته بتسمم حاد، نتج عنه هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.

مباحث قسم أول تعاين جثة الشاب المنتحر

وانتقل فريق من النيابة العامة ومباحث قسم أول الفيوم، برئاسة المقدم أحمد طرفاية، رئيس مباحث القسم، إلى محل الواقعة، وتبين انتحار شاب يُدعى «كريم ن. ع.»، 20 سنة، وتبينّ أنّه أنهى حياته بتناول مبيد حشري، وحينما اكتشفت أسرته تسممه، حاولوا إسعافه بنقله إلى المستشفى، إلا أنّه توفى خلال محاولات الأطباء إسعافه.

نقل جثة الشاب المنتحر لمشرحة مستشفى الفيوم

وجرى نقل جثة الشاب المُنتحر إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة، وجرى تحرير المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ارتفاع عدد حالات الانتحار إلى 50 منتحراً خلال 45 يوماً

تجدر الإشارة إلى أنّ «كريم» هو المنتحر رقم 50 في محافظة الفيوم، خلال الـ 45 يوماً الماضية، بعدما زادت حالات الانتحار خلال الآونة الأخيرة بصورة كبيرة.