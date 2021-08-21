انخفاض أسعار البيض.. الأبيض بـ36 والبلدي بـ48 جنيها

شهدت أسعار البيض اليوم السبت 21 أغسطس 2021 استقرارا، وذلك وفق أسعار مزارع البيض المحلية، حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض فى المزارع 36 جنيه، بينما سجلت أسعار البيض الأحمر 39 جنيها للطبق من المزارع، أما عن البيض البلدي فقد سجل 48 جنيها من المزارع.

وتزيد أسعار البيض للبيع للمستهلكين عن سعر المزارع بعدة جنيهات، حيث يتم احتساب قيمة النقل والتخزين ومصاريف المحلات بعد التوزيع، وتتراوح الزيادة من جنيهين إلى 4 جنيهات عى حسب المنطقة.

انخفاض أسعار البيض منذ الأربعاء

وبدأت أسعار البيض في الانخفاض منذ الأربعاء حيث شهدت انخفاض بنحو 4 جنيهات في سعر طبق البيض في المزارع.

ويصل سعر البيض للمستهلك بحوالي 39 جنيها للبيض الأبيض و40 جنيها للبيض الأحمر، و50 جنيها للبيض البلدي.

يشار إلى أن البيض يعتبر أحد المكونات الرئيسية في وجبات المصريين، كما يدخل في العديد من الوصفات للطبخ أو الحلويات، كما يعد أحد الأصناف الرئيسة التي يتم تقديمها يوميا في المنازل المصرية.

ويعتبر البيض أيضا، أحد الأكلات التي تعمل على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز وذلك نظرًا لاحتوائه على فيتامين «d»، الذي يساهم في زيادة الاستيعاب والقدرات الذهنية، بعكس نقصه المؤدي إلى ضعف تلك المهارات، ومن المهم الحفاط عليه من خلال تناول صفار البيض.

ويتميز بيض المائدة الأحمر بقشرة ذات لون أحمر داكن، وصلابة قشرته وجودته العالية، أما بيض المائدة الأبيض، هو نوع آخر من أنواع البيض ذو القشرة ذات اللون الأبيض الخالص، يتم توريده لمعظم المصانع والمطاعم الكبرى لكثرة انتشاره وجودته.

بينما يعد بيض المائدة البلدي من أغلى الأنواع نظرا إلى أن إنتاجه يتم من الدواجن البلدي، حيث يتميز هذا النوع من البيض بأنه يتم دون أي تدخل معملي، وخالي من عمليات الإخصاب.