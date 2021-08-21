لو غيرت رأيك.. خطوات تعديل رغبات الطالب بعد الانتهاء من التسجيل

بعد انتظار استمر لمدة أيام طويلة، بدأ طلاب الثانوية العامة، اليوم، تسجيل رغبات الثانوية العامة 2021، إذ أنه من المقرر أن يبدأ تسجيل الرغبات اليوم الجمعة السبت الموافق 21 أغسطس، على أن يستمر تسجيل الرغبات لمدة 5 أيام متواصلة، وينتهي التسجيل يوم الأربعاء المقبل والموافق 25 أغسطس، وفقما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي كثير من الأحيان، وبعد أن ينتهي الطالب من تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى، يرغب في تعديل رغباته أو إضافة رغبات جديدة، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية.

خطوات تعديل رغبات الثانوية العامة إلكترونيا

- يقوم الطالب الراغب في تعديل الرغبات الخاصة به، والتي سبق له وتم تسجيلها على الموقع من هنا.

- ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به والرقم السري الموجود على استمارة النجاح التي يتسلمها الطالب من المدرسة.

- ثم تظهر أمام الطالب البيانات الخاصة به والرغبات التي قام بتسجيلها من قبل.

- ثم يقوم الطالب بعد ذلك بالضغط على الأيقونة الخاصة بتعديل الرغبات بالضغط على «تعديل».

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب بإعادة ترتيب الكليات التي يرغب بها، كما يمكن أن يقوم بإضافة بعض الرغبات الأخرى.

- ثم بعد ذلك يتم عرض استمارة الرغبات الخاصة بالطالب بعد انتهاءه من التعديلات التي كان يرغب بها لمراجعتها قبل التسجيل مرة أخرى.

- وبعد أن ينتهي الطالب من مراجعة الرغبات التي قام بإدخالها والتأكد منها، يقوم بالضغط على «تسجيل».

- ثم بعد ذلك تظهر للطالب رسالة نصية على الشاشة تفيد بإتمام عملية تعديل الرغبات وتسجيلها.

- ويستطيع الطالب أن يقوم بطباعة استمارة الرغبات التي قام بتعديلها، من خلال الضغط على «تعديل».