لطلاب الثانوية العامة 2021.. تعرف على طرق تسجيل الرغبات

دقائق معدودة وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع تنسيق الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2021 للتنسيق للمرحلة الأولى للجامعات للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحة كيفية تسجيل الرغبات للثانوية العامة 2021، مشددة على جميع الطلاب بضرورة اتباع كل التعليمات الصادرة في هذا الشأن وكتابة البيانات بطريقة صحيحة.

تعرف على كيفية تسجيل الرغبات للثانوية العامة 2021:

-يدخل الطالب إلى موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.

-كتابة رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

-إدخال رغبات الطالب بالترتيب الذي يراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:

*قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

-يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

-يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته بعدها تظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

-يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

-بعد أن تنتهي من إدخال الرغبات يمكن طباعة الرغبات.

-تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

-يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة.

-إذا أجرى الطالب تعديلاً عدة مرات فإن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا له.

-يمكن للطالب حفظ نسخة من رغباته على حاسبه الشخصي حتى يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح:

-النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

-يتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب.

وفي سياق متصل، كثفت الجامعات من استعداداتها للتنسيق، من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية المشددة كتعقيم مكاتب التنسيق ومنع دخول أي طالب بدون ارتداء الكمامة الطبية.