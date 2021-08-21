بـ«12 سنتيمتر».. انخفاض منسوب نهر النيل في السودان

قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا»، إن منسوب نهر النيل الرئيسي سجل اليوم 15 مترا و98 سنتيمتر بانخفاض نحو 12 سنتيمتر، عن منسوب يوم أمس و انخفاض 20 سنتيمتر عن منسوب العام الماضى، في ظل معاناة السودان من الفيضانات، في وقت تواصل السلطات مناشدة المواطنين بالحيطة والحذر.

منسوب نهر عطبرة سجل 15 مترا

وأضافت الوكالة: أن منسوب نهر عطبرة سجل 15 مترا و 29 سسنتيمتر بانخفاض 23 سنتيمتر عن منسوب، أمس، وانخفاض 44 سنتيمتر عن منسوب العام الماضى.

ولفت تقرير غرفة طواري الخريف بولاية نهر النيل إلى هدوء الأحوال عموما بالمحليات وأنه يتم حصر الأضرار بالمحليات، وأن «الفاصل المدارى يمر شمال شندى، الرياح جنوبية غربية مثيرة للغبار والأتربة».

مطالبات للمواطنين بالحيطة والحذر

وطالبت الغرفة من كافة المواطنين القاطنين على ضفاف الأنهار والجزر أخذ الحيطة والحذر، مع الابتعاد عن مجارى الوديان والسيول والخيران حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وسجلت وزارة الري والموارد المائية في السودان تجاوز منسوب نهر النيل عند الخرطوم يوم 4 أغسطس لمستوى الفيضان، بعد أن أعلنت السلطات السودانية أن مستوى النيل الأزرق بلغ حد الفيضان.

«الأمم المتحدة»: تضرر 12 ولاية بسبب الأمطار والسيول

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس، تضرر 12 ولاية من أصل 18 في السودان، بسبب سقوط الأمطار والسيول، وذلك منذ بداية موسم الخريف، كما تضرر أكثر من 55 ألف شخص بجميع أنحاء البلاد من الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات حتى مساء الخميس.

وأضاف تقرير الأمم المتحدة: أن «السيول تسببت كذلك في تدمير ما مجموعة 3650 منزلا، وتضرر 7500 منزل آخر، فيما تأثرت العديد من البنى التحتية العامة والأراضي الزراعية مثل منطقة الفاو».

وأفادت الأمم المتحدة بأنه سيتم إجراء مزيد من التقييمات في ولايتي النيل الأزرق والخرطوم للتحقق من الاحتياجات وعدد الأشخاص المتضررين، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية.