السودان يحذر مواطنيه من ارتفاع منسوب مياه النيل بسبب الفيضان

دعت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري السودانية جميع المواطنين في كل القطاعات، لـ«أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة»، في الوقت الذي ارتفع فيه منسوب مياه النيل في السودان عند محطة الخرطوم، إلى 17.09 متر، وهو مستوى يقل 57 سنتيمترا فقط عن أعلى المستويات المسجلة.

وسجل مستوى منسوب النيل، اليوم، عند محطة الخرطوم 17.09 متر، وسجلت محطة شندي 17.85 سنتيمتر أقل من أعلى منسوب بـ59 سنتيمترا، بينما سجلت محطة عطبرة 16.05 متر أقل من أعلى منسوب سجل بـ59 سنتيمترا، حسبما نقل موقع روسيا اليوم، عن وكالة الأنباء السودانية (سونا).

إيراد النيل الأزرق 600 مليون متر مكعب

وكشفت لجنة الفيضان السودانية، التابعة لوزارة الري، أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية اليوم، بلغ 600 مليون متر مكعب، وبلغ إيراد النيل الأبيض 130 مليون متر مكعب، بينما بلغ إيراد نهر عطبرة 373 مليون متر مكعب .

وحددت اللجنة في وقت سابق كمية التصريفات خلف السدود للتخفيف من حدة الفيضان، حيث وجهت بألا تتجاوز تصريفات سد جبل الأولياء 80 مليون متر مكعب في اليوم وألا يتجاوز التصريف خلف سد الروصيرص 570 مليون متر مكعب في اليوم وذلك حتى إشعار آخر.

زيادة 2 مليون متر مكعب خلف الروصيرص

وقد بلغ تصريف المياه خلف خزان الروصيرص 560 مليون متر مكعب بزيادة مليوني متر مكعب مقارنة بالأمس، حيث كان التصريف 558 مليون متر مكعب، بينما انخفض التصريف خلف خزان سنار بفارق 47 مليون متر مكعب ليبلغ 601 مليون متر مكعب مقابل 648 مليون متر مكعب ليوم أمس.

وكانت وزارة الري والموارد المائية في السودان، قد سجلت في الرابع من أغسطس الجاري تجاوز منسوب نهر النيل عند الخرطوم، لمستوى الفيضان، داعية المواطنين لـ«توخي الحيطة والحذر»، وذلك بعد أن أعلنت السلطات السودانية قبل أيام أن مستوى النيل الأزرق بلغ حد الفيضان.