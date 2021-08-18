قطع مياه الشرب عن مدينة الكردي وقراها في الدقهلية 3 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع مياه الشرب لمدة 3 ساعات غدًا عن مدينة الكردي والقرى التابعة لها، وذلك لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بأعمال ربط خطوط المياه الرئيسية قطر 400 م اسبستوس / 400 م بلاستيك، ضمن أعمال ربط خطوط مياه الشرب لشبكة منية النصر.

وقت قطع المياه عن مدينة الكردي وقراها في الدقهلية

وبحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، فإن الأمر يستدعي تخفيف الضغوط وغلق المياه عن بعض المناطق غدًا الخميس، 18 أغسطس 2021، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، لافتة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي مدينة الكردي والقرى التابعة لها.

وأهابت الشركة بالمواطنين، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

قطع مياه الشرب عن سندوب في الدقهلية 4 ساعات يوميا لمدة 15 يوما

من جهة أخرى، بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم، في أعمال ربط خطوط المياه بشوارع سندوب بمدينة المنصورة، بمعرفة الشركة الوطنية وصندوق تطوير العشوائيات، ما اضطر الشركة إلى قطع مياه الشرب لمدة 4 ساعات يوميًا ولمدة أسبوعين عن منطقة سندوب.

وتستمر الأعمال على مدار 15 يوما، لمدة 4 ساعات يوميًا، من الساعة العاشرة صباحًا، وحتي الثانية ظهرًا، والأمر الذي سيستدعي قطع مياه الشرب عن منطقة سندوب خلال تلك الفترة.