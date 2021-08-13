وكيل البابا تواضروس بالإسكندرية يبحث تبادل الخبرات مع مدارس اللاسالية

استقبل القمص أبرام إميل، وكيل البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية، بالمقر البابوي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، فرير سامح فاروق، المسؤول الرعوي عن المدارس اللاسالية، في مصر، مدير مدرسة القديس يوسف بالقاهرة، في زيارة ودية.

تبادل الخبرات بين مدارس الفرير والمدارس الأرثوذكسية

وقال عماد فاجر، المسؤول الإعلامي بالبطريركية، في بيان مساء اليوم الجمعة، إن الزيارة شهدت تبادل الخبرات بين مدارس الفرير والمدارس الأرثوذكسية، كما أكد الطرفان على أهمية التربية والتعليم معا، وليس التعليم فقط.

حضر اللقاء القس بولس عوض، عضو بيت العائلة، ومجدي فل، ونشأت فل، مدير مدرسة جيرار الصغرى بكليوباترا، وعماد فاجر، المسؤول الإعلامي بالبطريركية.

ما هي المدارس اللاسالية؟

يذكر أن مؤسس فكرة المدارس اللاسالية، هو القديس يوحنا دي لاسال، من مواليد 1651 وكان من عائلة النبلاء، أي أبناء الطبقة الراقية، لكنه ترك عائلته وثروته عندما وجد أن هناك أولادًا في مدينة «غانس» الفرنسية لا يحصلون على التعليم لأنه قاصر على أبناء الأثرياء والنبلاء، وهنا قرر أن يصبح التعليم للجميع وتلك كانت فكرة انتشار مدارس الفرير التي تتيح التعليم للجميع.

مدارس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الإسكندرية

يشار إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تملك عددا من المدارس في الإسكندرية على رأسها مدرسة المرقسية التابعة لأقدم كنيسة في أفريقيا، بالإضافة إلى مدرسة عيون مصر في منطقة الكينج، التابعة لإشراف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.