الأرصاد: طقس اليوم الجمعة حار رطب على القاهرة والعظمى 36

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وأن يكون الطقس مائلًا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوبي سيناء والبلاد، وذلك وفقا لما عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، عن حالة الطقس اليوم.

طقس الليل

وتتوقع الهيئة، أن يكون الطقس معتدلا ورطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا، وأن تتكون شبورة مائية في فترة الصباح على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ومن المتوقع نشاط الرياح بمناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة بنحو:

بيان بدرجات الحرارة

القاهرة العظمى 36 والصغرى 26.

الإسكندرية العظمى 32 الصغرى 25.

مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 25.

سيوة العظمى 34 والصغرى 22.

بورسعيد العظمى 33 والصغرى 25.

دمياط العظمى 32 والصغرى 25.

الإسماعيلية 36 الصغرى 24.

السويس العظمى 35 والصغرى 24.

العريش العظمى 32 والصغرى 25.

سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 16.

طابا العظمى 35 والصغرى 25.

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28.

الغردقة العظمى 38 والصغرى 27.

الفيوم العظمى 36 والصغرى 26.

بني سويف العظمى 36 والصغرى 24.

المنيا العظمى 37 والصغرى 23.

أسيوط العظمى 37 والصغرى 23.

سوهاج العظمى 38 والصغرى 24.

قنا العظمى 39 والصغرى 26.

الأقصر العظمى 40 والصغرى 26.

أسوان العظمى 40 والصغرى 27.

الوادي الجديد العظمى 40 والصغرى 26.

شلاتين العظمى 37 والصغرى 27.

حلايب العظمى 35 والصغرى 28.