«تحسن وانخفاض».. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تحسن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأفاد خبراء هيئة الأرصاد، بأن الطقس ليلًا خلال الأيام المقبلة سيكون معتدل الحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحرى وكافة الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد بشرى للمواطنين بشأن انخفاض درجات الحرارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث كشفت عن استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة، ما يؤدي إلى «شعور أفضل» بحالة الجو وعدم التعرض للارتفاع الذي شهدناه خلال الفترات الماضية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام المقبلة بداية من غد السبت وحتى الاثنين وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 21 أغسطس

القاهرة الكبرى 36 26

الوجه البحري 36 25

السواحل الشمالية الغربية 33 25

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 33 26

جنوب سيناء وسلسلال جبال البحر الأحمر 39 28

شمال الصعيد 38 24

جنوب الصعيد 41 27

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 22 أغسطس

القاهرة الكبرى 36 25

الوجه البحري 36 25

السواحل الشمالية الغربية 31 25

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 33 26

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 28

شمال الصعيد 37 26

جنوب الصعيد 41 28

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 23 أغسطس

القاهرة الكبرى 36 25

الوجه البحرى 36 25

السواحل الشمالية الغربية 31 25

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 32 26

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 28

شمال الصعيد 37 26

جنوب الصعيد 41 28