دافع عن والده فطعنه بالقلب.. حبس المتهم بقتل جاره في المقطم 4 أيام

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة قتل شاب، مساء أمس، على يد جاره أثناء محاولته الدفاع عن والده، في مشاجرة نشبت بينه وبين أحد جيرانه بمنطقة المقطم.

وقررت النيابة في الساعات الأولى من صباح اليوم، حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة القتل العمد، وحرزت سلاح الجريمة - سكين - وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

بداية الواقعة

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة، كانت بتلقي قسم شرطة المقطم إخطارا من مستشفى يفيد بوصول شاب جثة هامدة.

وتبين من خلال الفحص المبدئي للضحية، إصابته بطعنة نافذة في منطقة الصدر «القلب». بمجرد تلقى الإخطار، انتقل فريق من المباحث إلى المستشفى، وتبين من خلال الفحص المبدئي والتحرى أن الجثة لشاب يدعى «محمد .ا» يبلغ من العمر 22 سنة، وبمناقشة أسرته اتهمت جاره بأن وراء ارتكاب الواقعة.

القبض على المتهم

بمجرد الانتهاء من سماع أقوال أسرة المجني عليه، تمكنت القوات من تحديد هوية المتهم ومكان هروبه، وانطلقت مأمورية من المباحث إلى مكان هروبه، وجرى ضبطه وإحالته إلى النيابة التي باشرت التحقيق معه.

وجاء في محضر الشرطة أن المتهم اعترف بتفاصيل الواقعة، وأرشد على سلاح الجريمة، وتمت إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق، وسجلت اعترافات المتهم في أوراق التحقيق، ونسبت إليه تهمة القتل العمد، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.