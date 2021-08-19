الرحلة الأخيرة.. المتهم بقتل سائق توك توك في المقطم يكشف تفاصيل جريمته

جثة ملقاة على قارعة الطريق الدائري بالمقطم لرجل في أواخر العقد الثالث، لا يوجد بين طيات ملابسه أي أوراق تدل على هويته، لكن بجسده هناك جرح قطعي نافذ بالرقبة، وهو ما يؤكد على حدوث جريمة قتل لكن حتى الآن أسبابها غير معلومة، هل هي لدافع السرقة أو الانتقام، لا أحد يعلم.

جثة ملطخة بالدماء

مكتشف الجثة الذي كان يسير في طريقه ذاهبا إلى عمله في الصباح الباكر، رأى شيئا غريبا «شوال» في الطريق المعتاد أن يسير فيه يوميا، دفعه فضوله إلى فحصه، لينتفض جسده ويتصلب في مكانه وكأنه قد صُعق بعدما فتحه ورأى رأس إنسان ملطخة بالدماء، ليبدأ بالصراخ ويتجمع عدد من الأهالي حوله ويبلغوا قسم شرطة المقطم.

الإبلاغ عن الواقعة

على الفور وبعد دقائق من تلقي القسم للبلاغ انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبعتهم سيارة إسعاف، واكتشفوا صحة البلاغ المقُدم، وبدأوا في عملهم من خلال سؤال عدد من الشهود، وفحص كاميرات المراقبة الموجودة في المكان لتحديد هوية مرتكب الجريمة والدافع ورائها.

تحديد هوية المتهم

وبفحص الكاميرات والاستعانة بجميع التقنيات الحديثة التي تساعد في سرعة الوصول للمتهم، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبطه، واعترف تفصيليا بالواقعة، وأن السبب الذي دفعه لارتكاب جريمته هو سرقة «التوكتوك» الخاص بالمجني عليه.

اعترافات المتهم

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والذي اعترف أمامها المتهم بأنه توجه لمنطقة الهضبة الوسطي بدائرة قسم شرطة المقطم، واستوقف توك توك بحجة توصيله إلى إحدى المناطق بدائرة القسم وأثناء السير غافله وتعدى عليه بواسطة السلاح الأبيض محدثاً إصابته التي أودت بحياته، وأنه كان يقصد قتل المجني عليه لسرقته وأخذ المركبة النارية الخاصة به للعمل عليها بعدما غير معالمها.