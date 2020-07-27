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"ما يغلاش عليك" للتيسير على المواطنين وتشجيع المنتج المحلي

المبادرة تضمن التقسيط على سنتين والحصول على 25000 جنيه

كتب:

شريف سليمان
09:24 م | الإثنين 27 يوليو 2020
الدكتور أحمد سمير

الدكتور أحمد سمير

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مبادرة "مايغلاش عليك" لتشجيع الإنتاج المحلي عبقرية، حيث أن كل أطرافها رابحة.

وأضاف "سمير" خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن الخصم الذي سيحصل عليه المواطن من الدولة، عن طريق البطاقات التموينية لن يكون لمرة واحدة، بل لأكثر من مرة.

وتابع: "اللي عاوز يجهز بناته ويوضب بيته ويغير جهاز عنده أو يجيب ملابس، فالمبادرة فرصة مهمة لهم".

وأردف، أنه جرى إشراك شركات التقسيط في المبادرة، حيث يتعاقد معهم المستهلك لكي يستطيع التقسيط على 24 شهرًا ويستطيع الحصول على مبلغ يتراوح ما بين 5000 جنيه و25000 جنيه من شركات التقسيط.

وقال "سمير": "حتى من لم تكن لديه القدرة الشرائية فإنه سيحصل على الخصم، ويستطيع التواصل مع البنك لتقسيط باقي المبلغ، والدولة اتفقت مع البنوك على تخفيض الفوائد وجرى إلغاء الرسوم الإدارية في معظم البنوك وشركات التقسيط".

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