معامل التنسيق الإلكتروني 2021 جامعة الإسكندرية

مع إعلان جامعة الإسكندرية، فتح أبواب 7 معامل للتنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى؛ لبدء استقبال خريجي الثانوية العامة 2021 للشعب الثلاث «علمي علوم وعلمي رياضة والأدبي»، لتسجيل رغباتهم في الجامعات المصرية، تقدم «الوطن» أسماء وعناوين معامل تنسيق الجامعات 2021، على النحو التالي:

تنسيق الجامعات 2021 جامعة الإسكندرية

كلية الآداب: وتقع الكلية داخل مجمع العلوم الإنسانية أو مجمع الكليات النظرية في منطقة الشاطبي وسط الإسكندرية.

كلية التربية: واحدة من الكليات النظرية، التي تتواجد بجوار كلية الآداب داخل مجمع كليات العلوم الإنسانية أو الكليات النظرية في منطقة الشاطبي، ويوجد لها أكثر من بوابة يمكن الدخول إليها عن طريق محطة الترام أو عن شارع بورسعيد.

كلية العلوم: واحدة من الكليات العملية وتقع بجوار نادي الاتحاد السكندري في منطقة الشاطبي، ولها فرعان واحد في منطقة الشاطبي، والآخر في منطقة محرم بك وسط الإسكندرية

كلية الهندسة: وهي من الكليات العملية التي تقع في منطقة الحضرة وسط الإسكندرية، على شارع طريق الحرية أو كما يطلق عليه الإسكندرانية شارع أبو قير، ولها أكثر من بوابة يمكن الدخول إليها.

كلية التربية الرياضية بنين: تقع في منطقة أبو قير شرق الإسكندرية، وهي الأقرب للقاطنين شرقا كالمعمورة والمندرة وأبو قير والعصافرة وميامي.

المدينة الجامعية بسموحة: وهى المدينة الجامعية لطلاب الجامعة وتقع في منطقة سموحة وسط الإسكندرية.

معامل تنسيق الثانوية العامة 2021 في جامعة الإسكندرية

ووفرت جامعة الإسكندرية، 200 جهاز حاسب آلي في كل معمل من معامل التنسيق؛ من أجل التسهيل على الطلاب ومساعدتهم في عملية التنسيق الإلكتروني في المرحلة الأولى، مع وجود الإداريين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.