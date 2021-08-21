7 مكاتب تنسيق بجامعة الإسكندرية لاستقبال طلاب المرحلة الأولى

بدأت اليوم السبت، مكاتب التنسيق ومعامل الكمبيوتر بـ جامعة الإسكندرية، في استقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2021، وذلك بعد إعلان النتيجة الأسبوع الماضي.

تنسيق الثانوية العامة 2021

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، تخصيص 7 معامل داخل مختلف كليات الجامعة لتكون قريبة من كافة الطلاب، مشيرًا إلى أن المعامل السبعة تضم نحو 200 جهاز كمبيوتر مجانًا للطلاب لتسجيل رغباتهم بكليات «الآداب، والتربية، وعلوم الشاطبي، وعلوم محرم بك، والهندسة، والتربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية طلبة بسموحة»، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى، مع وضع فريق من الموظفين لمساعدة خريجي الثانوية العامة من تسجيل الرغبات بسلام بدون أي أخطاء.

وقال «قنصوة»، في تصريحات صحفية، إن هذه المعامل يتواجد بها مجموعة من الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلي، ومواقع التنسيق الإلكتروني؛ لتقديم كافة الدعم الفني للمترددين من الطلاب وذويهم.

وزير التعليم العالي عن تنسيق الثانوية العامة

كان وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، قد أعلن عن بدء المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2021، بحد أدنى لشعبة علمي علوم 88.4%، على عكس العام الماضي الذي جاء فيه المرحلة الأولى 97.6%، مؤكدا انخفاض تنسيق القبول في القطاع الطبي ما بين 7 لـ10%، كذلك لكليات الإعلام والسياسة والاقتصاد في شعبة الأدبي.