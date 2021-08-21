معامل التنسيق بجامعة طنطا تستقبل طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، استقبال طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2021-2022، لتسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد، من خلال معامل نوادي التكنولوجيا بالمكتبة المركزية بالمجمع الطبي، والحاسبات بكلية الصيدلة.

وأضاف رئيس جامعة طنطا تخصيص فريق من الإداريين المختصين؛ لتسهيل مهمة الطلاب ومساعدتهم في التسجيل وإدخال بياناتهم ورغباتهم بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى توفير أماكن لاستراحة الطلاب وأولياء الأمور، تمهيدًا لدخولهم مكاتب التنسيق، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا وعدم السماح بدخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات.

من جانبه، أشار الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام حتى يوم 25 أغسطس الجاري، على أن يكون الوقت المحدد لعملية التنسيق اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة الأولى.

وشدد الدكتور محمد حسين على ضرورة التزام الطلاب بكافة الإجراءات الاحترازية وإرشادات الجامعة من ارتداء الكمامة وعدم التكدس أثناء الدخول والخروج، وقياس درجات الحرارة، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وأضاف أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعبة العلمية «علمي علوم» 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41%، و328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% للشعبة العلمية «علمي رياضة»، أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73%.