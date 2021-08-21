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سجل الآن.. تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2021

كتب:

إسراء حامد محمد
11:55 ص | السبت 21 أغسطس 2021
تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2021

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2021

بعد عدة أيام من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، تمّ فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى لتسجيل، إذ أنَّه كان من المقرر أن يتمّ فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 اليوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري، وتنتهي المرحلة الأولى يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى ورابط التسجيل، حتي تستطيع أن تسجل الآن في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2021، وفق الفيديو الذي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتوضح به خطوات التسجيل.

رابط تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2021

- يمكن لطالب المرحلة الأولى الراغب في تسجيل الرغبات الخاصة به أن يقوم بتسجيل رغباته بالدخول على موقع التنسيق، أو بالوصول إليه من هنا.

- ثم يقوم الطالب الراغب في تسجيل رغباته بالضغط على الايقونة الخاصة بتنسيق الثانوية العامة، أو الدخول إليها من هنا.

خطوات التسجيل بتنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2021

- عندما يدخل الطالب إلى موقع التنسيق والضغط على الرابط المسؤول تسجيل الرغبات، تظهر أمامه الاستمارة الخاصة بتسجيل الرغبات.

- يدخل الطالب بعد ذلك الرغبات وفق رغبته، وترتيبها حسب ما يرغب به.

- ثم بعد ذلك وبعد أن ينتهي الطالب من تسجيل الرغبات الخاصة به يتمّ عرض الرغبات التي يتم اختيارها من قبل حتى يستطيع الطالب مراجعة الرغبات التي قام بإدخالها قبل التسجيل.

- بعد الانتهاء من المراجعة يضغط الطالب على الأيقونة الخاصة بالتسجيل «تسجيل»، حتى يتمّ تسجيل رغبات الطالب.

- وفي حالة إذا كان الطالب يرغب في طبعة استمارة الرغبات التي سجلها، يمكن له أن يفعل ذلك من خلال الضغط على «طباعة».

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