بالأسماء.. ننشر أوائل الثانوية العامة بالأقصر والمحافظ يُهنئ الطلاب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالأقصر، في بيان رسمي مساء اليوم الجمعة، أسماء العشر الأوائل على مستوى المحافظة، فيما هنأ المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وقيادات المحافظة، الطلاب من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021، الذين بلغ عددهم 33 طالباً وطالبة، بينهم طالبة دمج، حيث بلغ عدد أوائل الشعبة الأدبية 10 طلاب، بينما شعبة علمي علوم 12 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد أوائل شعبة علمي رياضة 11 طالباً وطالبة.

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة بالأقصر.. شعبة أدبي

وجاء أسماء أوائل الثانوية العامة شعبة الأدبي كالتالي:

سارة خالد عابدين، مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، 360 درجة.

سارة محمد محمد عبد الباسط، مدرسة التحرير الثانوية المشتركة بالعديسات، 359 درجة.

أسماء جمال عبد الناصر، مدرسة الأقصر الثانوية بنات، 355 درجة.

مريم جاد الرب محمود، مدرسة الشهيد سيد زكريا خليل الثانوية، 355 درجة.

عبد الرحمن أحمد فكري، مدرسة القرنة الثانوية المشتركة، 352 درجة.

علياء عبد الكريم عامر، مدرسة الزينية الثانوية المشتركة، 352 درجة.

شهد هشام محمود، مدرسة الأقصر الثانوية بنات، 349 درجة.

وعد بصري عربي، مدرسة الأقصر الثانوية بنات، 346 درجة.

عاصم سعدي محمد، مدرسة القرنة الثانوية المشتركة، 344 درجة.

بثينة أحمد محمد، طالبة دمج، مدرسة التحرير الثانوية المشتركة بالعديسات، 359 درجة.

بالأسماء أوائل الثانوية العامة بالأقصر.. شعبة علمي علوم

وجاء أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 بمحافظة الأقصر كالتالي:

أريج علاء الدين أحمد، مدرسة الاقصر الثانوية بنات، 396 درجة.

هاجر أحمد عبد الصبور، مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، 394 درجة.

جورج كرم أخنوخ، مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بنين، 394 درجة.

عبد الرحمن أحمد أبو دوح، مدرسة المحاميد الثانوية المشتركة، 394 درجة.

ماريا القس بيشوى وهيب، مدرسة الأقصر الثانوية بنات، 392 درجة.

عبد الرحمن عبد الحميد محمد، مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة، 392 درجة.

آية زكي محمود، مدرسة كيمان المطاعنة الثانوية المشتركة، 390 درجة.

محمد أحمد عبد السلام، مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية، 390 درجة.

سناء محمد فؤاد، مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة، 389 درجة.

داليا محمود محمد، مدرسة كيمان المطاعنة الثانوية المشتركة، 389 درجة.

محمد مصطفى أحمد، مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بنين، 389 درجة.

معتز حمودة خليل، مدرسة الزينية الثانوية المشتركة، 389 درجة.

أوائل الثانوية العامة بالأقصر.. شعبة علمي رياضة

وفيما يخص أوائل الثانوية العامة 2021 شعبة علمي رياضة بمحافظة الأقصر فقد بلغ عددهم 11 طالباً وطالبة وهم:

عمر أحمد عبد الراضي، مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بنين، 385 درجة.

مختار عاطف محمد، مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بنين، 384 درجة.

بياتريس بنيامين بشري، مدرسة الأقصر الثانوية بنات، 382 درجة.

حمدي عبد العاطي محمد، مدرسة كيمان المطاعنة الثانوية المشتركة، 382 درجة.

رانا ناجي عبده، مدرسة إسنا الثانوية بنات، 379 درجة.

أحمد محمد نبيل شاكر، مدرسة الشهيد سيد زكريا خليل الثانوية، 392 درجة.

آية عادل أحمد، مدرسة الشهيد سيد زكريا خليل الثانوية، 360 درجة.

محمود أبو الحجاج محمود، مدرسة كيمان المطاعنة الثانوية المشتركة، 359 درجة.

رغد خالد محمد، مدرسة إسنا الثانوية بنات، 357 درجة.

مصطفى محمد موسى محمد، مدرسة المحاميد الثانوية المشتركة، 357 درجة.

مينا طارق ميلاد، مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بنين، 357 درجة.

54% نسبة نجاح الثانوية العامة بالأقصر

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر إلى أنّ نسبة النجاح بمحافظة الأقصر بلغت 54%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 6851 طالباً وطالبة، بينما تغيب عن الامتحانات 28 طالباً وطالبة، نجح منهم 3694 طالباً وطالبة.