كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2021 المرحلة الأولى، موضحة أن تنسيق المرحلة الأولى بدأ اليوم في معامل الكليات في الجامعات الحكومية، وسط تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية، مشددة على الطلاب بضرورة إتباع كافة التعليمات المتعلقة بكيفية تسجيل الرغبات وكتابة البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة.

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2021 المرحلة الأولى

وترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2021 المرحلة الأولى:

- الضغط على رابط موقع التنسيق الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

- كتابة الرغبات بالترتيب.

- يجب تحديد أسلوب الاختيار إما بالجامعات أو بقطاعات التخصص المسموح بها.

- اختيار الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق طبقاً للتوزيع الجغرافي.

- اختيار التخصص الذي يرغب فيه الطالب.

- تنقسم الكليات المسموح للطالب الالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقاً للإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء جميع الشروط المتعلقة بذلك.

- أتاحت وزارة التعليم العالي طباعة الرغبات للطالب عقب الانتهاء من تسجيلها.

- يتاح للطالب تعيدل رغباته قبل غلق موقع التنسيق.

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يجب التدقيق وإتباع خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2021 المرحلة الأولى، تجنباً لحدوث أي مشكلات، لافتة إلى أنه بعد إعلان نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل التنسيق، يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح والتوجه إلى الكلية التي تم ترشيحه إليها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده.

الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية

وترصد «الوطن» في السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية:

- الاستمارة البيضاء الدالة علي النجاح.

- 6 صور شخصية.

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

- نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

- شهادة التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين علي حوافز رياضية فقط.

- موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من إحدى هاتين المدرستين للالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد.