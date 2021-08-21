ضبط 6 أطنان مخللات منتهية الصلاحية في مصنع بالعاشر من رمضان

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط 6 أطنان مخللات منتهية الصلاحية

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة بحملة تفتيشية ورقابية على المصانع والمحال التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي: «تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع المخللات الكبرى لوجود مخللات منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 50 برميل مخلل زنه 130 كيلو للواحد بإجمالي 6 أطنان ونصف مخلل منتهي الصلاحية على ذمة المحضر».

خدمات مياه الشرب

وعلى جانب آخر أوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تعمل على تقديم كل سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي داخل المحافظة لكونه أحد أهم محاور الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنة وسليمة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس عبدالشافي عبدالعزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كل الخدمات بصورة قانونية تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة أبو كبير للمرور والتفتيش على المشتركين بمنطقة صالح لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هروباً من اتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات أسفرت عن تحرير 20 محضر تعدي على شبكة الصرف الصحي. وحصر المتأخرات على عدد من المشتركين والتي بلغت 30000م3 استهلاك فعلي.