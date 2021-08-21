حملات مكثفة لمنع البناء العشوائي والتعدي على حرم الشوارع بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء العشوائي على الأراضي الزراعية؛ حفاظًا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة، موجهًا بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

إزالة التعديات

في هذا الصدد، شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، حملة لإزالة وفك صاج حديدي على مساحة 335 مترا، لإقامة كافتريا بدون ترخيص أمام مسجد النصر بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة؛ لرفع وإزالة الإعلانات المخالفة والإشغالات بالطرق الرئيسية بالوحدة المحلية بالديدامون.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحملة لرفع وإزالة كافة الإعلانات غير المرخصة والمخالفة، شملت ميدان باتا وشارع جمال عبد الناصر كاملًا، وحتى الساحة، أسفرت الحملة عن إزالة 16 إعلانًا من على الأعمدة.

إزالة الإعلانات والبنرات المخالفة

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالزنكلون من رصد أحد المواطنين، بالتعدي ببناء سور الدبش الأبيض والأسمنت بناحية الزنكلون على مساحة 1000م، وعلى الفور تم التصدي بكل حزم والإزالة الفورية لتلك المخالفات.

كما قامت رئاسة حي أول الزقازيق برفع وإزالة الإعلانات والبنرات المخالفة وغير المرخصة بميدان الصاغة وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ورفعت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، 51 حالة إشغال بالطرق والمحاور الرئيسية وتحصيل الغرامات المالية المقررة من أصحاب قاعات الأفراح المخالفة.