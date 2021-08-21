في يوم مفتوح.. الجامعة اليابانية بالإسكندرية تستقبل خريجي الثانوية العامة 2021

بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021، نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم السبت، تحت ‏رعاية الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة، يومًا مفتوحًا؛ لاستقبال خريجي الثانوية العامة 2021.

وشهد اليوم إقبالا كبيرا من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2021، بعد إعلان النتيجة الأسبوع الماضي، حيث حرص عدد كبير من الطلاب على المشاركة فيه؛ للتعرف على أهم البرامج الجديدة التي تقدمها كليات الجامعة، و‏معرفة مميزات النموذج الياباني في التعليم الذي تطبقه الجامعة، وفرص التدريب الصيفي للطلاب في اليابا.

برامج الجامعة اليابانية المصرية

وقال الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ‏للشئون الأكاديمية والتعليم، ‏إن الجامعة تحرص من خلال تنظيم هذا الملتقى، على إتاحة الفرصة لطلاب الثانوية العامة؛ للتعرف على أرض الواقع على المميزات التي تقدمها الجامعة لطلابها ‏من برامج جديدة في أحدث العلوم ‏بمواصفات عالمية ونخبة من أعضاء هيئة ‏التدريس من مصر واليابان، وتوفير تدريب صيفي للطلاب في اليابان، ومنح دراسية بالمجان للمتفوقين ومعامل مجهزة بأحدث الأجهزة ‏التكنولوجية ومدن جامعية على أعلى مستوى وملاعب رياضية.

وأشاد ‏نائب رئيس الجامعة، بإقبال طلاب الثانوية العامة على المشاركة في «اليوم المفتوح»، الذي نظمته الجامعة بمقرها ‏في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وتضمن التعريف بالكليات وشروط الالتحاق بالجامعة، وتقديم محاضرة عن تطور التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة وكيفية مواكبتها، وتعريف الطلاب على بعض الأنشطة والتجارب الأكاديمية.

وتفقد خريجو الثانوية العامة 2021، المدن الجامعية ودار الضيافة الخاص بالجامعة ومبنى الأنشطة الطلابية الذي يضم حمام سباحة مغطى، وصالة بلياردو، وصالة اسكواش، وملاعب لكره قدم والتنس وكرة اليد.