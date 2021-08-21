بدء أعمال تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بجامعة الفيوم

أعلنت جامعة الفيوم، اليوم السبت، انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني، لخريجي الثانوية العامة 2021، مشيرًا إلى فتح المعامل بكليات الزراعة والسياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات والعلوم والهندسة لاستقبال رغبات الطلاب، اعتبارًا من اليوم وحتى الأربعاء 25 أغسطس الجاري.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، في بيان صحفي، أنّ معامل التنسيق الإلكترونية بجامعة الفيوم تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة لتنسيق رغبات القبول بالجامعات المصرية يوميًا من السبت إلى الأربعاء مع توافر الكوادر البشرية المدربة؛ لتقديم المساعدة التقنية والمعلوماتية للطلاب وأولياء الأمور على مدار الساعة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

125جهاز كمبيوتر لتنسيق الثانوية العامة بجامعة الفيوم

وأشار الدكتور حمدي حافظ المشرف على معامل التنسيق بالجامعة، إلى أن معامل التنسيق الخمسة بكليات الزراعة والسياحة والفنادق والهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم، تحتوي على أكثر من 125 جهاز كمبيوتر مرتبطة بشبكة الإنترنت الرئيسية، يشرف على كل معمل عضوًا من أعضاء هيئة التدريس، وعدد من العاملين المتخصصين بمجال الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

مراعاة التوزيع الجغرافي في أول أيام تنسيق الثانوية العامة

وأوضح المشرف على معامل التنسيق بالجامعة، أنه يجري تتبع القواعد العامة لتنسيق القبول، التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مراعاة التوزيع الجغرافي، واستيفاء عدد الرغبات المحددة والإجراءات الاحترازية، مع استطاعة الطالب تعديل رغباته متى شاء حتى آخر أيام تنسيق المرحلة الأولى.