بدء اختبارات تنسيق القبول بمدارس التمريض في الفيوم.. التفاصيل كاملة

أعلنت الدكتورة منال ميخائيل مدير إدارة التدريب والمدارس والبعثات بمديرية الصحة والسكان في محافظة الفيوم، موعد بدء اختبارات تنسيق القبول بمدارس التمريض، بدءاً من 8 أغسطس الجاري وحتى 11 أغسطس، بعدما اعتمد الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم، لجان اختبارات القبول بالمدارس الثانوية للتمريض، حيث تم توزيع الاختبارات على مدارس التمريض المختلفة، وتخصيص بعض المدارس لإجراء اختبارات البنين ومدارس أخرى لاختبارات البنات، كما يجرى تطبيق الاختبارات طبقاً للدرجة الحاصل عليها كل طالب أو طالبة من الأعلى للأدنى.

اختبارات تنسيق القبول بمدارس التمريض للبنين.. تبدأ الأحد 8 أغسطس

وكشفت مدير إدارة التدريب والمدارس والبعثات بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أنّ اختبارات تنسيق القبول بمدارس التمريض للبنين تبدأ الأحد 8 أغسطس في المدارس التالية:

- مدرسة تمريض مطرطارس.. للطلاب الحاصلين على مجموع 273 درجة كحد أدنى من درجات المتقدمين من أبناء مركزي سنورس وطامية.

- مدرسة تمريض اللاهون.. للطلاب الحاصلين على مجموع 272 درجة كحد أدنى من درجات المتقدمين من أبناء باقي المراكز.

اختبارات تنسيق القبول بمدارس التمريض للبنات.. تنطلق 9 أغسطس

وتنطلق اختبارات تنسيق القبول بمدارس التمريض للبنات في 9 أغسطس الجاري وتستمر حتى 11 من نفس الشهر كالتالي:

- مدارس تمريض إطسا وسنورس وطامية.. الاثنين 9 أغسطس للطالبات المتقدمات الحاصلات على مجموع 275.5 درجة كحد أدنى من سنورس وإطسا، والحاصلات على 271.5 درجة كحد أدنى من طالبات طامية.

- مدرستي مركز وبندر الفيوم.. الثلاثاء 10 أغسطس بحد أدنى 270 درجة للطالبات المتقدمات لمدرسة المركز، و269 للطالبات المتقدمات لمدرسة البندر.

- مدرستي أبشواي ويوسف الصديق.. الأربعاء 11 أغسطس، بحد أدنى 260 درجة للمتقدمات لمدرسة تمريض أبشواي و255 كحد أدنى للمتقدمات لمدرسة تمريض يوسف الصديق.

اختبارات تنسيق القبول بمدارس التمريض.. مكان الاختبار

وكشفت مديرة إدارة التدريب بأنّ جميع اختبارات تنسيق القبول بمدارس التمريض، ستُجرى في مقر إدارة التدريب بمديرية الصحة وفق الجدول المعلن.