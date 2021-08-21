رقصة بلقيس ومحمد رمضان تتصدر محركات البحث «فيديو»

تصدر اسم الفنانة بلقيس والفنان محمد رمضان، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو يجمعهما سويًا، يؤديان خلاله حركات راقصة على أغنية «ثابت» التي طرحها رمضان في شهر يونيه الماضي وحققت ما يزيد عن 20 مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب».

بلقيس تحاول تقليد «حركات رمضان»

وظهرت الفنانة بلقيس بصحبة محمد رمضان داخل كافيه بالساحل الشمالي، وقاما بالرقص سويًا على نغمات أغنية «ثابت»، حيث حاولت «بلقيس» تقليد حركات «نمبر وان» في الرقص، الأمر الذي جعلهما يتصدران محركات البحث، فضلًا عن إطلالتها الجاذبة والجريئة حيث ارتدت ملابس باللون الأبيض.

يشار إلى أن الفنانة بلقيس تصدرت «الترند»، أكثر من مرة مؤخرا وبخاصة بعد انفصالها عن زوجها، وبعد ماتردد عن منعها من الغناء في مصر وذلك قبل ساعات من إحياء حفلها بدار الأوبرا الأسبوع الماضي، لكن نفت الفنانة الأمر بتأكيدها أن أزمتها مع نقابة الموسيقيين كانت تتعلق فقط بإجراءات وتصاريح أحد الحفلات التي أقامتها مؤخرًا، وأن المشكلة تم إنهاءها خصوصًا وأن موقفها قانوني.

رمضان يخطف الانظار بسبب «حفل الساحل»

وأحيا الفنان محمد رمضان، مساء أمس الجمعة حفلًا غنائيًا ضخمًا بالساحل الشمالي والذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وقدم خلاله عدد من أغنياته التي حققت ملايين المشاهدات عبر «يوتيوب» منها «نمبر وان، ثابت، أنا الملك، مافيا»، فضلًا عن استعراضاته وحركاته الراقصة التي تفاعل معها الجمهور، وسط ارتداء ملابس غريبة وقناع على الوجه.

وخطف محمد رمضان، أنظار جمهوره بطريقة مختلف، حيث صعد إلى المسرح من خلال سيارة لامبورجيني، وخرج منها وهو يرتدي قناعًا على وجهه، وفور نزعه القناع تعالت صراخات وصيحات الحاضرين، وبدأ معهم الحفل بأغنية نمبر وان، مع إطلاق الألعاب النارية.