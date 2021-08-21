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شبيه محمد رمضان يلفت الأنظار في حفل الساحل الشمالي «صور»

كتب:

ياسمين محمود
03:51 ص | السبت 21 أغسطس 2021
شبية محمد رمضان

شبية محمد رمضان

لفت شبيه الفنان محمد رمضان الأنظار إليه خلال حفله المقام حاليا بالساحل الشمالي.

وظهر شبيه محمد رمضان، مرتديا «تيشيرت أبيض»، بنفس قصة شعر ونظارة الفنان، وظل محمولا على الأكتاف، ويرقص على الأغاني طوال الحفل.

محمد رمضان يروج لحفل الساحل

وروج الفنان محمد رمضان لحفله في الساحل الشمالي، قبل ساعات من إقامته، بمجموعة من الصور والفيديوهات من البروفات الخاصة بالحفل، والتي أشار إلى أنها ستكون مليئة بالاستعراضات التي عود جمهوره عليها.

ونشر «رمضان»، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام» آخر بروفة أقامها قبل الحفل، وشوق جمهوره من خلال عدد من الرقصات الاستعراضية، وعلق قائلا: «أقوى حفل في الساحل الشمالي.. ثقة في الله نجاح».

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