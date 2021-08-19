بالأسماء.. إصابة 14 في تصادم سيارتين بـ«صحراوي بني سويف» الغربي

أصيب 14 شخصاً، مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في اتجاه القاهرة بدائرة محافظة الجيزة، ونُقل المصابون إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ8 سيارات إلى مكان الحادث لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين هم هناء رجب أحمد، 18 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم والساق اليمني والساعد الأيمن، وسمير أحمد سمير، 4 سنوات مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعزة عبد الجواد عبد الهادي، 32 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفاطمة أحمد سمير، 8 سنوات، مصابة بكدمات بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد سمير أحمد، 28 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، وعلى عادل فؤاد، 21 سنة، مصاباً بكدمات بالرقية، وإسلام سمير أحمد 20 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم.

كما نقلت سيارات الإسعاف عادل فؤاد عباس، 59 سنة، مصاباً بكدنة بالجانب الأيمن، وحنان محمد محمد سعيد، 48 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد سمير أمين 30 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، وناصر حسين يوسف، 24 سنة، مصاباً بكدمة بالساق اليسرى وكدمة بالظهر، وسعاد سيد سليمان، 50 سنة ، وضحى عادل فؤاد، 21 سنة، والطفل محمد أحمد سمير، 36 يوما.

وكيل وزارة الصحة يوجه بسرعة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

ونُقل المصابون إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي، بمحافظة بنى سويف، لقربها من مكان الحادث، فيما كلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف مدير مستشفى الواسطى المركزي، بسرعة تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين.