مصرع 3 أشخاص في حادثين مروريين بطرق بني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم، صباح اليوم السبت، في حادثين سير مروريين بطرق بني سويف، الأول بطريق ناصر بني سويف، والثاني بطريق بني سويف الزعفرانة الصحراوي، وجرى نقلهم إلى مشرحتي مستشفيي ناصر العام وبني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

مصرع اثنين في تصادم دراجة نارية بسيارة بطريق ناصر بني سويف

في الحادث الأول تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدية يفيد بتصادم دراجة نارية بسيارة بطريق ناصر أمام عزبة داوود، ما أسفر عن وفاة اثنين، والذي وجه باتخاذ الاجراءات القانونية ونقل الجثتين إلى أقرب مشرحة.

وتبين أن الجثتين لكلأ من: عيد خليفة رمضان، 35 سنة، مقيم مركز ناصر، ومحمد رياض بريك 16 سنة، بدون عمل، مقيم مركز ناصر، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

مصرع شخص في تصادم سيارتين نقل بصحراوي الزعفرانة بني سويف

وفي الحادث الثاني تلقت إدارة غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتن نقل بطريق الزعفرانة بني سويف اتجاه البحر الأحمر بعد مصنع الأسمنت، ما أسفر عن وقوع حالة وفاة، حيث تبين أن الجثة لشخص يدعى "مصطفى قطب"، 35 سنة، مقيم محافظة الفيوم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية في الحادثين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.