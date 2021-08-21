هل يمكن تقديم موعد الجرعة الثانية من لقاح استرازنيكا؟.. «الصحة» تجيب

استقبلت وزارة الصحة والسكان، عبر الخط الساخن 105، عدة تساؤلات خاصة بامكانية تقديم موعد لقاح إسترازينيكا خاصة للمسافرين بالخارج، واستعرضت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التعلميمات الجديدة الخاصة بالمسافرين للخارج، وذكرت الوزارة في إيضاحها للمواطنين، أنَّه يمكن تقديم موعد أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا استرازينكا عن طريق الذهاب إلى مركز التطعيم الذي أخذ منه الجرعة الأولى من اللقاح وتقديم ما يثبت أنَّه مسافر وعلى المركز منحه الجرعة الثانية.

أيقونة جديدة خاصة بالمسافرين على موقع تسجيل لقاح كورونا

وتابعت وزارة الصحة، أنَّه تمّ تحديث موقع تسجيل لقاح كورونا للمسافرين، وتم وضع أيقونة خاصة بالمسافرين لاختيارها تسهيلًا لمهمة الحصول على اللقاح في غضون 72 ساعة، على أن يتمّ تقديم الأوراق التي تفيد بموعد السفر المتوقع وسبب السفر، مشيرة إلى أنَّ الدولة وفرت للمسافرين لقاحات معنية كلقاح جونسون أند جونسون ولقاح إسترازينكا، كاشفة عن استعدادها لاستقبال أولى شحنات لقاح فايزر في مصر خلال أيام.

وأضافت وزارة الصحة، إذا سجل المواطن المسافر قبل ذلك على موقع تسجيل لقاح كورونا ويريد التحويل، إلى قائمة المسافرين يمكن ذلك عن طريق الدخول إلى موقع التسجيل وعمل متابعة لحالة الطلب وإدخال البيانات والضغط على زر تحويل السفر، واختيار المكان المراد التحويل إليه.

وحدثت وزارة الصحة، رسوم استخراج شهادات معتمدة للحتاصلين على لقاح كورونا، 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، موضحة أنَّ هذه الشهادات مؤمنة ولن يتمّ تزويرها، مؤكّدة أنَّ الشهادات لن يتمّ الحصول عليها دون أخذ لقاح كورونا، مشيرة إلى أنَّ لقاحات كورونا آمنة وفعّالة ومجانية للمواطنين المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وفى سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة حجز لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين.