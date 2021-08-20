«الصحة» تتيح «رفع مستندات السفر» إلكترونيا لتسجيل تلقي لقاح كورونا

قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، إنَّ الوزارة فعّلت بدءًا من أمس إمكانية أنَّ يرفع الشخص الذي يسجل عبر موقع تسجيل وزارة الصحة، للحصول على لقاح فيروس كورونا، المستندات الدالة على سفره بدلًا من اصطحاب هذه المستندات لمراكز الحصول على اللقاح.

«الصحة» تجري تعديلات على موقع تسجيل لقاح كورونا بخصوص تطعيم المسافرين

وشدد مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، في تصريح خاص لـ«الوطن»، على أنَّ الوزارة أيضًا قد عدلت قبل ساعات من ضمن خصائص الموقع ما يسمح للذي سجل في وقت سابق للحصول على لقاح كورونا قبل فتح مراكز تطعيم المسافرين، بأن ينقل بياناته إلى مراكز تطعيم المسافرين عن طريق الإجابة على بعض الأسئلة أبرزها وجهة السفر، وأقرب مركز تطعيم للمسافرين يريد الحصول على اللقاح فيه.

وأشار مستشار وزيرة الصحة، إلى أنَّ الوزارة بدأت فعليًا تحويل مركز التطعيم في أرض المعارض ليكون مركزًا مخصصًا لتطعيم المسافرين بالخارج لتخفيف الازدحام الذي لوحظ خلال الأسبوع الماضي على مراكز التطعيم من حيث إقبال عدد كبير من الراغبين في السفر.

الحكومة: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية عام 2021

وبحسب ما أعلنه المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، مساء الإثنين الماضي، في تصريحات تليفزيونية، فعدد المواطنين الذين حصلوا على لقاح فيروس كورونا وصل إلى 5 ملايين مواطن من أصل 40 مليون مواطن تستهدف الحكومة تلقيحهم قبل نهاية العام الجاري، حيث تستعد الحكومة لطرح 5 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك المصري، الذي يتمّ إنتاجه في مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر خلال شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى استمرار الورود الخارجي من شحنات اللقاحات وعلى رأسها لقاحات فيروس كورونا وهي: «فايزر واسترازينكا وسبوتنيك وسينوفارم الصيني».