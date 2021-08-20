«الصحة»: علاج مصابي كورونا بالأجسام المضادة أثبت نجاحه ويستخدم لحالات محددة

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إنه جرت إضافة العلاج بالأجسام المضادة ضمن بروتوكول العلاج لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» المستخدم في مستشفيات مصر، لكنه مخصص للحالات المتوسطة التي قد تتفاقم وتصبح خطرة، متابعة: «بنلحقها قبل ما تدخل مرحلة تانية، إحنا ماوصلناش لحل سحري لعلاج كورونا في المطلق، لكن العلاج بالبلازما أثبت نجاحه في مرحلة معينة والعلاج ده هنستورده، ويكمن في اتفاقيات للتصنيع المحلي فيما بعد، بنحدث البروتوكول في المستشفيات وبيكون فيه مؤتمرات ودورات تدرييبة أون لاين للتسهيل على القطاع الطبي في مختلف محافظات مصر».

والعلاج بالبلازما يعتمد على استخدام دم الأشخاص الذين تعافوا من المرض (يحتوي على الأجسام المضادة للفيروس) من أجل مساعدة الآخرين على التعافي.

سر استخدام العلاج بالأجسام المضادة

وأضافت «عاصم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الجمعة، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن المستهدفين من العلاج بالأجسام المضادة فئة معينة وهي التي تزيد عندها عوامل الخطر وقد تتدهور حالتها خاصة في حالة الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والسمنة أو أن يكون المصاب كبيرًا في السن.

ظهور فيروس كورونا في الصين

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي بالصين، وأصبح وباء عالميا بحسب منظمة الصحة العالمية من مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، في مارس 2020، وتنافست الدول من أجل إنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد ومن بينها الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

حملة التطعيم بلقاح كورونا في مصر

وتسعى الدولة المصرية لتطعيم المواطنين من خلال توفير اللقاحات الصينية «سينوفارم وسينوفارك» وغيرها من اللقاحات الأمريكية والإنجليزية، مع توقيع بروتوكول مع الصين من أجل تصنيع اللقاح الصيني في مصر، بأيادٍ مصرية وإشراف صيني.