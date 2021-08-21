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«الصحة» تسجل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 235424 وخروجهم من المستشفيات

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الوطن
01:09 ص | السبت 21 أغسطس 2021
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 107 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 235424 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه سجلت 164 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مساعد وزيرة الصحة، أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 285995، من ضمنهم 235424 حالة شفيت، و 16654 حالة وفاة.

وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335»، ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر»، المتاح على الهواتف، ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون‏https://apple.co/3gURgYJ. 

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