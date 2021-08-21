أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 محافظة البحر الأحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، برئاسة هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021، لجميع الأقسام «الأدبي والعلمي علوم وعلمي رياضة»، وجاء الطالب فادي عياد بهاء بدر الأول على القسم الأدبي بـ381 درجة، ومحمد عادل محمد بسيوني الأول علمي علوم بـ394 درجة، وعمرو عاصم فتحي الأول علمي رياضة بمجموع 399 درجة.

وكيل «التعليم» يهنئ الأوائل

ومن جانبه، قدم هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، التهنئة لأوائل الثانوية العامة على النجاح والتميز والتفوق، مشيدا بأولياء أمورهم الذين بذلوا الجهد الكبير في وصولهم لهذا النجاح.

وأشار «عبد الغني» في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى مجهودات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الذي كان الداعم الأول لأبنائه الطلبة بكافة الصور ولقطاع التعليم واهتمامه اللامحدود بكل صغيرة وكبيرة تخص التعليم بالمحافظة، على حد وصفه.

وأكد وكيل التعليم، الدور الكبير المبذول من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة ورئيس مجلس أمناء المحافظة، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة وشئون الطلبة والامتحانات وجميع العاملين بالمديرية والإدارات على ما قدموه من عطاءات طوال عام كامل وظهورهم المشرف أثناء العملية الامتحانية، وحرصهم الدائم على الانضباط المستمر والاهتمام بسلامة الطلبة في ظل جائحة كورونا.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة، بلغ 2629 طالبا وطالبة، موزعين على 19 لجنة بمختلف مدن المحافظة كالتالي: «2 برأس غارب، 6 لجان بالغردقة، 3 لجان بسفاجا، 2 بالقصير، 2 مرسى علم، 2 حلايب، 2 الشلاتين»

أوئل الثانوية العامة بالبحر الأحمر علمي رياضة

أوائل الثانوية العامة بالبحر الأحمر علمي علوم

أوائل الثانوية العامة للقسم الأدبي