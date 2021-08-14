أسعار مصايف البحر الأحمر أغسطس 2021.. الأسعار وطرق الحجز

تشهد مدن البحر الأحمر إقبالاً كبيراً من المواطنين على المصايف، خاصةً أثناء الموجة الحارة التي تعيشها مصر، وعدد من البلدان حول العالم، حيث تضم مدن المحافظة عدداً من المصايف العامة والخاصة، وعدداً من الفنادق والمنتجعات السياحية، التي تمتد على طول الساحل، بدايةً من منتجع «الجونة» ومنطقة «هاواي» شمالاً، وحتى مناطق «سهل حشيش» و«مكادي بيتش» جنوباً.

أسعار الإقامة بفنادق البحر الأحمر

وتضم محافظة البحر الأحمر العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية التي تتنوع بين ثلاثة وأربعة وخمسة نجوم، وبحسب غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، تبدأ أسعار فنادق 3 نجوم بواقع 500 جنيه للفرد في الليلة الواحدة بالغرفة المزدوجة، شامل وجبة الإفطار والعشاء، وتبدأ أسعار فنادق أربعة نجوم من 700 جنيه للفرد في الليلة الواحدة في الغرفة المزدوجة، شاملة إفطار وغداء وعشاء ومشروبات، بينما تبدأ أسعار الإقامة في غرفة خمسة نجوم من 1100 جنيه جنيه للفرد في الغرفة المزدوجة، شاملة جميع الوجبات والمشروبات الغازية.

9 شواطئ عامة بمدن البحر الأحمر

وتمتلك محافظة البحر الأحمر عدداً من الشواطئ العامة، بواقع 3 شواطئ في مدينة الغردقة، وحسب إدارة الشواطئ يتراوح رسم الدخول بين 30 و50 جنيهاً، بالإضافة إلى شاطئين في كل من سفاجا والقصير، وشاطئين في كل من رأس غارب شمال المحافظة، ومرسى علم جنوباً، وذلك بالمجان في جميع المدن المحافظة، ماعدا مدينة الغردقة برسوم دخول.

كيف تحجز في فنادق البحر الأحمر

يمكنك أن تحجز بفنادق البحر الأحمر عن طريق مواقع الحجز الإلكترونية مثل «بوكينج»، أو على صفحات الفنادق، أو عن طريق مكتب سياحة أو شركات سياحية، وتبدأ الليلة الفندقية من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة العاشرة صباحاً في يوم المغادرة، والطفل الأول تحت 12 عاماً بالمجان، بينما الطفل الثاني يحسب بتكلفة نصف فرد.