أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية 2021

أعلن الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، أسماء العشرة الأوائل بالثانوية الأزهرية على مستوى منطقة البحر الأحمر الأزهرية 2021، اليوم، بقسميها العلمي والأدبي.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالبحر الأحمر 2021 القسم العلمي

وجاءت قائمة الطلاب الأوائل في القسم العلمي كتالي:

أحمد حسام أول بمجموع 634 درجة، علا محمد لمعى ثانى علمى بمجموع 627 درجة، محمد فريد حسن بمجموع 620، محمد عادل عبد العاطي بمجموع 615، أحمد محسن أحمد مجموع 605 درجات.

وجاءت قائمة الطلاب الأوائل في القسم الأدبي:

آيه السيد محمد 587 درجة، صفوة محمد مخيمر، 584 درجة، نورهان حمدى عثمان 581 درجة، حبيبة صلاح محمد 579 درجة، آلاء عبده جمعة 576 درجة.

أول الثانوية الأزهرية بالبحر الأحمر 2021 القسم الأبي «مكفوفين»

وحصد عبد الرحمن أشرف الطنطاوي المركز الأول «مكفوفين»، بمجموع 555 درجة ونسبة نجاح بلغت 88.1%

امتحانات الدور الثاني للمعاهد الأزهرية بالبحر الأحمر

و يواصل طلاب المعاهد الأزهرية بالبحر الأحمر، آداء امتحانات الدور الثاني اليوم الإثنين، وسط إجراءات احترازية ووقائية وبدون شكوى من امتحان اليوم، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في هدوء ويسر، وسادت الامتحانات حالة الالتزام والانضباط والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيقها بشكل ملائم.

وفي سياق آخر قام الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية بجولة تفقدية اليوم الإثنين، بعدد من لجان الامتحان بالمعاهد للاطمئنان على حسن سير وانتظام اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، مشددا على الالتزام بتطبيق كافة التعليمات المنظمة للامتحانات.