تفاصيل وقف نظام صرف الخبز وسلع التموين 4 ساعات كاملة

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّه سيتمّ وقف نظام صرف الخبز والتموين لمدة 4 ساعات كاملة، بداية من الساعة 9 مساء الثلاثاء وحتى الساعة 1 صباح الأربعاء، وذلك في كل المخابز والمطاحن والبدالين بسبب إجراء صيانة في خادم قواعد البيانات لتطبيقات الخبز والتموين.

وأكّدت وزارة التموين، أنَّه جار توجيه مديريات التموين على مستوى المحافظات بإنهاء العمل بداية من الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 أغسطس الجاري، وذلك حتى الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري.

في سياق متصل، قالت مصادر خاصة لـ«الوطن»، إن هذا القرار لن يؤثر على صرف حصص التموين الجاري حاليًا، والخاصة بتموين شهر أغسطس، كما أنَّه لن يؤثر على صرف الخبز للمواطنين.

وأوضحت المصادر، أنَّ القرار يشمل وقف قاعدة البيانات لمدة 4 ساعات فقط (من الساعة 9 مساء الثلاثاء حتى الساعة 1 صباح الأربعاء)، وأن هذه المدة ليس لها علاقة بصرف التموين أو صرف الخبز من المخابز، حيث أن عمل المخابز ييدأ في الساعة الخامسة صباحا وعند هذا التوقيت سيكون تمّ الانتهاء من إجراء الصيانة لقاعدة البيانات.

وطمأنت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّ هذا القرار لن يؤثر على المواطنين في صرف الخبز أو صرف التموين، لأن تعطيل قواعد البيانات سيتمّ في مدة زمنية لا تشمل عمل المخابز ولا يتمّ خلالها صرف التموين من قبل المواطنين.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت ضخ مستحقات منافذ صرف السلع التموينية بفارق نقاط الخبز في حسابات كل منفذ، والتي تشمل منافذ البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرةعلى مستوى المحافظات، حيث بلغت مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز 231 مليون جنيه عن شهر يوليو الماضي.