ضبط الأم المتهمة بإلقاء رضيعتها في أحد شوارع بلبيس بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على امرأة ألقت طفلتها الرضيعة في مدخل عمارة سكنية بمنطقة سعدون، بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية.

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطاراً من سيدة يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة بلبيس، بالعثور على طفلة حديثة الولادة، وبيدها أسورة مكتوب عليها اسم الأم «فاطمة أ. ن»، واسم الطبيبة «ع. أ»، وتبين ولادة الطفلة بمستشفى «التوحيد» بمدينة بلبيس، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وباستدعاء شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة بالمستشفى وبمحيط المكان المعثور فيه على الطفلة، تبين أن سيدة كانت تحمل الطفلة وألقتها بمدخل العمارة السكنية، وأنها هي والدة الطفلة الرضيعة وحاولت التخلص منها بعد إنجابها بطريقة غير شرعية.

وألقى ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس القبض على الأم، وأحيلت إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

المستشفى توضح طريقة خروج الطفلة

وفي السياق نفسه، أصدرت إدارة مستشفى التوحيد ببلبيس بيانًا، شكرت فيه رجال الشرطه بمركز بلبيس لمساعدتهم في العثور على والدة الطفلة، مشيرة إلى تحرير محضر أمس بمركز شرطه بلبيس يفيد بأن الطفله خرجت مع والدتها بصحة جيدة، وتبين ذلك من خلال الكاميرات.

وأشارت المستشفى إلى أنه من خلال تحريات المباحث تبين أن الأم هي من رمت الطفله أمام منزل ببلبيس، وتم التعرف عليها.