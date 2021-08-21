بـ«تحسينات قوية».. تويوتا تطلق الجيل الجديد من «2022 GR 86»

أعلنت شركة تويوتا إطلاق السيارة «2022 GR 86» الجديدة كليًا مع التركيز على المزيد من الاستقرار والقوة وتحسين الديناميكا الهوائية لتصبح جاهزة للحلبات والمصممة من أجل المتعة الخالصة.

وبنى فريق «GR» على السمات الذكية للجيل الحالي من شاسيه 86 بإضافة فولاذ عالي القوة تم وضعه بشكل استراتيجي، وعناصر متقاطعة جديدة في الأمام، كما تم تصميم ما يقرب من 18٪ قوة حصانية أكثر و 11٪ عزم دوران أكبر من خلال استخدام محرك أكبر بسعة 2.4 لتر، ومتعاكس أفقيًا رباعي الأسطوانات.

وتم أيضا بضبطها بحيث يصل أقصى عزم الدوران في وقت مبكر جدًا في نطاق القوة عند 3700 دورة في الدقيقة، مقابل 6600 دورة في الدقيقة في الجيل السابق، ما يجعل تجربة القيادة سريعة الاستجابة وقوية - خاصة عند الخروج من المنعطفات وعلى المسارات المستقيمة.

وتتوافر السيارة مع ناقل حركة يدوي أوناقل حركة أوتوماتيكي، بحيث يمكن للسائقين اختيار تجربة تناسب أسلوبهم.

كما تم تحسين تسارع السيارة بشكل قوي وأصبحت السيارة تتسارع من من 0 إلى سرعة 100 إلى 6.1 ثانية للنسخة المانيوال ومن 8.0 إلى 6.6 ثانية للنسخة الأوتوماتيك.

وصُنعت GR 86 بسقف من الألمنيوم الموفر للوزن ورفارف أمامية، وتزن 2811 رطلاً فقط للطراز المانيوال و2851 رطلاً للطرز الأوتوماتيك، ما يجعلها من بين أخف السيارات الرياضية في السوق.

وتتميز الدرجة الممتازة بجناح كبير «منقار البط»، وعجلات سوداء من سبائك الألمنيوم مقاس 18 بوصة، ومقاعد أمامية مُدفأة مزدوجة الوضع ومزودة بثمانية مكبرات صوت.

ويجلس الطراز الأساسي GR 86 على عجلات مقاس 17 بوصة، ويأتي مع مقاعد قماشية سوداء منقوشة ونظام صوتي متعدد الوسائط بستة مكبرات صوت، حيث يضيف مضخم الصوت المتوفر بقدرة 200 وات صوتًا جهيرًا إلى نظام الصوت في أي من الدرجتين.