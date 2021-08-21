رئيس جامعة جنوب الوادي: التنسيق إلكتروني.. و4 كليات بها اختبارات قدرات (فيديو)

قال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إنَّ جامعة جنوب الوادي لديها اختبارات قدرات في 4 كليات، وهي كلية التربية الرياضية وكلية الإعلام والتربية النوعية وكلية التمريض، موضحًا أنَّ كلية التربية الرياضية تكون اختبارتها عبارة عن الكشف عن المواصفات الجسدية المطلوبة والكشف الطبي وأداء مهارات معينة، أما عن اختبارات كلية الإعلام تكون عبارة عن أسئلة في المعلومات العامة، والمقابلة الشخصية والتمريض عبارة عن امتحانات في المعلومات العامة الطبية والمقابلة الشخصية والكشف الطبي، أما عن التربية النوعية بشقيها سواء التربية الفنية أو التربية الموسيقية يتمّ عمل اختبار في القدرات والمهارة في التخصص الذي يرغب الطالب في الالتحاق به للحكم على موهبة الطالب التي تؤهله للإلتحاق بالكلية والدراسة لإثقال موهبته.

التنسيق أصبح متاح حاليا من أي مكان وبأي وسيلة إلكترونية

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» مع الإعلامي باسم طبانة، أنَّه في نهاية كل يوم ترفع التقارير والنتائج لاختبار القدرات لموقع التنسيق وتصبح متاحة للطلاب عند بدء التنسيق الرسمي والذي يبدأ اليوم وينتهي يوم 25 أغسطس الجاري للمرحلة الأولى، موجهًا الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ميكنة التنسيق، والذي أصبح متاحًا حاليًا من أي مكان وبأي وسيلة إلكترونية، إضافة لكون كل جامعة مصرية أسست معملًا للتنسيق الإلكتروني بداخلها، فجامعة جنوب الوادي لديها 3 معامل وكل معامل مزود بـ20 جهاز كمبيوتر، ومهندس الحاسب الآلي موجود لمساعدة الطلاب وذويهم على اختيار الرغبات التي برغبون بالتسجيل بها.

جامعة جنوب الوادي قامت بعمل دورات تدريبية مكثفة لأعضاء هيئة التدريس

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى أنَّ جامعة جنوب الوادي نظمت دورات تدريبية مكثفة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بشؤون الطلاب بالتوعية والإحاطة بنظام الساعات المعتمدة وكذلك شرعت الجامعة في البدء بالإستعداد للعمل بنظام الساعات المعتمدة، وتم عمل دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لتجهيزهم وتديبهم على كيفية عمل الكتاب الإلكتروني.