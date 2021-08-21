تنسيق الجامعات.. 5 معامل بكفر الشيخ لاستقبال طلاب المرحلة الأولى

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2021 «المرحلة الأولى»؛ للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا على مستوى مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بموقع التنسيق الإلكتروني بالجامعة مجانا.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ ، إنه حرصًا من الجامعة للتواصل مع المجتمع المحيط بها وإيمانًا بدور الجامعة في خدمة المجتمع، فقد تقرر بدء التسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بالجامعة بكلية التربية النوعية، اعتبارا من بدء تنسيق المرحلة الأولى التي ستبدأ اليوم السبت الموافق وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/ 8/2021.

تخصيص 5 معامل لاستقبال رغبات الطلاب

وأوضح «دسوقي» أنه إنه جرى تخصيص 5 معامل لاستقبال الطلاب؛ لتوفير سُبل الراحة لكافة الطلاب أثناء عملية تسجيل الرغبات، كما تم تشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء هيئة التدريس وموظفين لاستقبال الطلاب وتعريفهم بالكليات، فضلًا عن مساعدتهم من خلال إعطائهم دورا والانتظار بالساحات المخصصة.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أنه يمكن للطلاب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، عن طريق المعامل المتاحة بالجامعة، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا، خلال أيام المرحلة، مشددًا على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي «الكمامة» واتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية المنظمة للعمل بهذه المعامل؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وجه رئيس جامعة كفر الشيخ بضرورة توفير كافة الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على الطلاب فهم آليات التنسيق.