تنسيق الجامعات.. انطلاق المرحلة الأولى بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات.

الحد الأدنى للشعبة الأدبية 65.73%

وذكر القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، في بيان، أن الحد الأدنى للقبول للشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر بنسبة 88.41%، كما أن الحد الأدنى للشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر بنسبة 80%، لافتا إلى أن الحد الأدنى للشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر بنسبة 65.73%.

وقال «عبد الخالق» إن الجامعة حريصة على تلبية احتياجات طلاب الثانوية العامة، بداية من دخولهم الحرم الجامعي حتى الانتهاء من عملية التنسيق وطباعة الرغبات، مؤكدا الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وأولياء أمورهم.

منسقون من ذوي الخبرة لمساعدة الطلاب في كتابة الرغبات

من جانبه، أوضح الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن تنسيق المرحلة الأولى يستمر لمدة 5 أيام حتى يوم 25 أغسطس الجاري، مؤكدا توفير عدد من المنسقين المتخصصين ذوي الخبرة بالجامعة؛ لمساعدة الطلاب عند كتابة الرغبات.

ولفت نائب رئيس الجامعة إلى أن التنسيق من خلال التسجيل الإلكتروني يعتبر خدمة متميزة تقدم للطلاب، وتعطي الفرصة الكاملة لمشاركة أولياء الأمور لهم، مما يسهم بصورة أكبر في كتابة الرغبات بطريقة صحيحة ومعبرة عن رغباتهم.

وشدد المهندس علاء عاطف مساعد رئيس مكتب التنسيق، على الطلاب بضرورة الاحتفاظ بالرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم إطلاع أي شخص عليه، موضحًا أنه تم تخصيص 200 جهاز حاسب آلي لتسجيل رغبات الطلاب، في عدة معامل بالجامعة وهي «نادي تكنولوجيا المعلومات، معامل بدروم كلية الطب الأكاديمي A.B.C.D، ومعامل مشروع تقويم الطلاب والامتحانات»، على أن يكون الوقت المحدد لعملية التنسيق، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة الأولى.