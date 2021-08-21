تنسيق الجامعات 2021.. المعامل مفتوحة و«مفيش طلبة» في بنها

شهدت معامل جامعة بنها المخصصة للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة 2021 غياب الطلاب في أول يوم لبدء التنسيق، فيما حضرت الكوادر الفنية المخصصة لمنظومة التنسيق الإلكتروني في معامل الجامعة المجهزة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى.

وأرجع العاملون في منظومة التنسيق الإلكتروني في جامعة بنها، عدم وجود طلاب في أول يوم للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، إلى تأخر تسلم الطلاب استمارات النجاح من المدارس، والتي تحمل الرقم الخاص بالدخول على التنسيق الإلكتروني لكل طالب.

نائب رئيس الجامعة يتفقد معامل التنسيق

في السياق ذاته، تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، أعمال التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بمعامل كليتي التجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها، يرافقه الدكتور رضا عمر والدكتور علي سعد المشرفان على التنسيق الإلكتروني بالجامعة.

وأكد «سمير»، أنه تم تجهيز معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية؛ لتسجيل رغباتهم وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافي للمحافظة بمناطق مشتهر بطوخ، ومجمع الكليات ببنها، مشيرا الى انه تم توفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم؛ لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل والعمل على راحتهم.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن المعامل معدة ومجهزة على أكمل وجه وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، وإدخال البيانات وحل أي مشاكل تواجه الطلاب خلال عملية تسجيل الرغبات.

3 معامل للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة بجامعة بنها

يذكر أن جامعة بنها قد خصصت 3 معامل للتنسيق الإلكتروني لاستقبال طلاب الثانوية العامة؛ لتسجيل رغباتهم حيث جرى تخصيص معامل بكلية الزراعة بمشتهر في طوخ، وكليتي التجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها.