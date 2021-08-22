سعر اليورو اليوم الأحد 22-8-2021 في البنوك المصرية

قطاع كبير من المواطنين يحرص على متابعة سعر اليورو في مختلف البنوك لارتباط العملة بحركة التجارة الخاصة بهم، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» سعر اليورو وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الأحد، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، كما يلي:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

جاء سعر اليورو اليوم الأحد في البنك الأهلي اليوم، 18.23 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي، جاء سعر اليورو 18.30 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فسجل سعر اليورو 18.25 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

كما وصل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك مصر، نحو 18.24 للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وفي بنك cib، وصل سعر اليورو اليوم، نحو 18.26 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وأخيرت في المصرف المتحد، سجل سعر اليورو اليوم نحو 18.26 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

أما عن أسعار العملات العربية والأجنبية، فتراوحت أسعارها في البنوك المختلفة وفق تعاملات صباح اليوم الأحد على النحو التالي:

في بنك مصر، وصل سجل سعر الدولار 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وشهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 22 أغسطس، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وفي البنك التجاري الدولي، 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وبلغ في المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.