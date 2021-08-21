3 معامل إلكترونية لتنسيق طلاب الثانوية العامة بجامعة سوهاج (فيديو)

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج إنَّ جامعة سوهاج في ضوء التوجيهات التي أعطاها المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار لاستقبال الطلاب بالمرحلة الأولى للتنسيق، والتي تبدأ اليوم وتنتهي يوم السبت المقبل، جرى إعداد 3 معامل الكترونية بإجمالي 200 جهاز كمبيوتر، مشيرًا إلى أنَّ بوابات الجامعة ينظم عمليات الدخول عليها الجوالة تحت إشراف رعاية الشباب المركزية لكي يدلوا الطلاب على أماكن المعامل واستقبالهم على البوابات وأخذ كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا واصطحابهم للمعامل.

تجهيز مسبق لاستقبال طلاب الثانوية العامة خلال التنسيق

وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» مع الإعلامي باسم طبانة، أنَّه «على كل جهاز كمبيوتر يوجد مهندس كمبيوتر وشخص شؤون الطلاب المركزية للتسهيل على الطلاب في التسجيل على المواقع الالكترونية المعدة لذلك، وهناك تجهيز مسبق لكل ذلك، حيث تم عقد اجتماعات مع كل الإدارات المعنية للتسهيل على الطلاب»، مشددًا على أنَّ الخدمة متاحة من أي مكان خارج الجامعة، وحتى من أجهزة الحاسوب المنزلية، ولكن يستحسن أن يأتي الطالب للجامعة للتسجيل بها حتى لا يخطئ في تسجيل رغباته.

خط ساخن على موقع المركز الإعلامي للجامعة للإستفسارات

وأكّد القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج على وجود خط ساخن على موقع المركز الإعلامي للجامعة لمن يرغب بالتواصل مع الجامعة لأي استفسارات، وهناك مجموعات على واتس آب للقائمين على الخدمة من داخل الجامعة، سواء إدارة شؤون الطلاب المركزية أو رعاية الشباب أو الأمن، والإدارة العامة للشؤن الطبية لتطبيق الاجراءات الاحترازية، مشددا على أنَّه يتمّ تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

الإقبال على التنسيق اليوم ليس كثيرا للغاية

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج إلى أنَّ الإقبال اليوم ليس كثيرًا، مبينًا أنَّ هذا يرجع إلى كونه اليوم الأول، إضافة لامتداد ساعات العمل واستقبال الطلاب حتى الساعة الخامسة مساءا.