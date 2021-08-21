وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروع القطار الكهربائي (صور)

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل جولة تفقدية اليوم السبت، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT، «السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان»، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، حيث بدأت الجولة من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة.

واطلع الوزير على معدلات رفع كفاءة خط «القاهرة /السويس» في المسافة من عدلي منصور حتى الروبيكي بطول 35 كيلومتر، مؤكدا سرعة الانتهاء من تنفيذ المحطة المركزية التبادلية وفقاً للجدول الزمني وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.

ثم تفقد الوزير باقي محطات المشروع، حيث استقل جرار اختبارات أعمال السكة لمشروع قطار LRT في المسافة بين محطة نيوهليوبوليس ومحطة بدر بطول 6كيلومترات، للتأكد من انتهاء وجاهزية وصلاحية أعمال السكة بتلك المسافة، موجها بأن يتم مد كابلات الكهرباء للأعمدة التي يتم تركيبها فوراً وكذلك الانتهاء من أعمال تنفيذ الطرق الواصلة بين الطرق الرئيسة وأماكن الانتظار بكافة المحطات خاصة مع التقدم في أعمال تنفيذ التخطيط السطحي للمحطات وأعمال ساحات انتظار السيارات وكباري المشاة.

الوزير يستقل جرار اختبارات أعمال السكة لقطار LRT

وتفقد الوزير، أيضا، كباري المشروع «كباري مسار - كباري سيارات»، وكذا أعمال الأسوار والورشة للاطمئنان على معدلات التنفيذ، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين «الأولى والثانية»، 91 ٪،؜ حيث يشتمل المشروع على 4 كباري سيارات تم الإنتهاء منها جميعاً وتشغيلها تجريبياً أمام حركة السيارات وهي كباري «الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 و الشروق»، بالإضافة إلى 7 كباري لمسار القطار الكهربائي وهي «الإسماعيلية وجنيفا والروبيكي 1و 2 والسويس والعاصمة 1 و العاصمة2»، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لها 97 ٪.

كما يشتمل المشروع على 3 أنفاق تم الإنتهاء من تنفيذها بنسبة 100% وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما «نيو هليوبوليس وبدر»، وكذلك يجرى تنفيذ الاعمال المدنية بالورشة بنسبة 75 % والتى تضم 26 مبنى، كما بلغت نسبة تتفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع 57 ٪؜ حيث يجرى تركيب أعمدة الكاتنري التي تغذي القطار بالكهرباء.

وأكد الوزير، ضرورة تنفيذ كافة الأعمال بالتوازي وسرعة توريد باقي المعدات الخاصة بالأنظمة الكهروميكانيكية مع قيام الهيئة القومية للانفاق بإختبارها تمهيداً لتركيبها خاصه وأن الأعمال الإنشائية للمحطات قد قاربت على الانتهاء استعداداً لوصول القطارين اللذين تم شحنهما من الصين والمخطط وصولهما قبل نهاية أغسطس الجاري تمهيداً لاختبارهما وبدء التشغيل التجريبى لهما.

وشدد الوزير على استكمال تصنيع وتوريد باقي القطارات، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الوحدات المتحركة 71.5%، كما تابع أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات: «كاتدرائية الميلاد - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية – العاصمة المركزية وهى المحطة التبادلية مع القطار الكهربائي السريع».

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة من المشروع فقد وجهت القيادة السياسة بمد مسار القطار إلى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة المواطنين «الطلبة والعاملين بالمنطقة الصناعية المقيمين بالعاشر من رمضان والأهالي»، ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كيلومتر وبعدد 19 محطة بعد إضافة محطات «غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة».

يذكر أن المشروع يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة «العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة»، علاوة على تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة.