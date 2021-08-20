وزير النقل والسفير الإسباني بالقاهرة يتفقدان محطتي قطار الإسكندرية وسيدي جابر

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رامون كاساريس، سفير إسبانيا في القاهرة، جولة تفقدية بعدد من مواقع العمل بمشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط «القاهرة - الإسكندرية»، والذي تقوم بتنفيذه شركه تاليس الإسبانية العالمية، حيث تم الاطلاع على الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها في محطتي الإسكندرية وسيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.

وتابع «الوزير» التقدم في تنفيذ كافة الأعمال الداخلية والخارجية في برج محطة الإسكندرية، حيث من المقرر دخوله الخدمة في ديسمبر 2021 طبقا للبرنامج الزمني، بعدها توجه وزير النقل والسفير الإسباني لمحطة سيدي جابر التي تم تطوير نظم الإشارات بها، حيث تم دخول برج سيدي جابر الخدمة منذ عدة أشهر مع المنطقة الأوتوماتيكية بين كفر الدوار وسيدي جابر والتي تتحكم في عدد 69 سيمافور ضوئي و38 موتور تحويلة وعدد 7 مزلقانات بطول 28 كم.

القيادة السياسية وجهت بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية

وأكد «الوزير» أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المثمر مع الجانب الإسباني وفي اطار العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الصديقين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل، مشيرا للتطلع إلى مزيد من التعاون مع الشركات الإسبانية في قطاع النقل خاصة، وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر.

وأوضح وزير النقل أن القيادة السياسية قد وجهت بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات، لافتا إلى أن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد «القاهرة - الإسكندرية» يبلغ طوله 208 كم، ويتم تنفيذه بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.

وأضاف أن المشروع يتكون من (19 برج رئيسي و82 مزلقان)، وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع 83%، وتم حتى الآن دخول عدد 14 برج رئيسي الخدمة، وهي أبراج «قويسنا - بركة السبع - كفر الزيات - إيتاي البارود - دمنهور - أبوحمص - طوخ - سندنهور - كفر الدوار - قها - قليوب - سيدي جابر - شبرا - التوضيب»، و72 مزلقان في الخدمة.

فرص استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر

وأشار وزير النقل إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي «الكهربي القديم» بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، مضيفا أن تحديث نظام الاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، موضحا أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالي 1900 كم بتكلفة تتجاوز الـ50 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

السفير الإسباني بالقاهرة: سعيد بما يتم تنفيذه من مشروعات ضخمة مشتركة بين الجانبين

من جانبه، أكد السفير الإسباني سعادته بما يتحقق من مشروعات ضخمة مشتركة بين الجانبين، مشيراً إلى عظمة ما يتحقق في قطاع النقل في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن وزارة النقل المصرية تعتبر من أكبر وزارات النقل في العالم الجاذبة للاستثمار بما تنفذه من مشروعات ضخمة وعملاقة، مضيفا إلى تطلع الشركات الإسبانية لمزيد من التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال.