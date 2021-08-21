التعليم: لم نقرر تطعيم الطلاب قبل العام الدارسي الجديد.. عددهم كبير

أكّد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تطعيم طلاب المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022 لم يتقرر وفقاً لأولويات التطعيم وتوفر اللقاحات نظراً لأعداد الطلاب الكبيرة جدًا، موضحاً أنَّ هذا يتمّ إقراره عادة من قبل لجنة إدارة الأزمات.

تعليمات ببدء تطعيم المعلمين استعداداً للعام الدراسي الجديد

وأضاف وزير التعليم، في تصريحات له على جروب «إدعم طارق شوقي»، أنَّ هناك تعليمات مشددة لجميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات بضرورة البدء في تطعيم المعلمين استعداداً للعام الدراسي الجديد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ورد «شوقي»، على سؤال أحد أولياء الأمور بشأن نظام تخصص طلاب الصف الثاني الثانوي لعام 2022 والمواد التي يتمّ دراستها من كل تخصص، قائلاً: «هذا سابق لأوانه جداً السؤال الحقيقة في هذه الظروف دعونا ننتهي من العام الدراسي الحالي أولا ثم نتكلم عن أمور أخرى».