موقع تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. التطعيم ينتهى بداية أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تطعيم العاملين في مديريات التربية والتعليم، على أن يتم الانتهاء من ذلك قبل بداية شهر أكتوبر المقبل تزامنًا مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

ودشنت وزارة الصحة والسكان موقع تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021 من خلال هذا الرابط ، وناشدت المواطنين بضرورة الإسراع فى التسجيل على موقع لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

موقع تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021

وخصصت الوزارة موقعًا لتسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021، وهناك خانة خاصة تسمى العاملين بالتربية والتعليم يتم الدخول لها وبدء عملية التسجيل لحجز لقاح كورونا، وأكدت الوزارة أن جميع لقاحات كورونا آمنه وفعالة ومجانية للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وذكرت الوزارة أن الأعراض الجانبية للقاح كورونا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، وحكة واحمرار في موضع التطعيم، أو تنميل في الكتف، مؤكدة أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تستدعي الذهاب إلى الطبيب وتزول في غضون يومين.

وأشارت الوزارة إلى عدم تسجيل أي شكوى بخصوص ظهور أعراض جانبية غريبة نتيجة تلقي اللقاح حتى الآن.

الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن الزحام، مشيرة إلى أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف الأعراض التي تظهر حال الإصابة به.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان الخاصة بمستجدات فيروس كوروناعن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.