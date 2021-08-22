حظك اليوم برج الحمل الأحد 22-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن امراة مولود برج الحمل أنها مستقلة وغيورة وتعشق التحكم، إلا أنها تتسم بالحنان المطلق والقدرة على استيعاب الأخرين، كما تعرف بين من يعرفونها أنها صاحبة مواقف الشهامة والوقوف إلى جوار كل من يحتاجها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يدعم أعمالك وعلاقتك بالزملاء والأصحاب، فقط لا ترفض نصيحة المخلصين منهم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

رغم التشوش.. الشمس والقمر داعمان ويمنحك ذلك يقظة وإشراقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر نزار قباني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.