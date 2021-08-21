بعد تحذيرات البنوك والبريد.. تعرف على عقوبة الاحتيال على الحسابات البنكية

حذرت العديد من البنوك وهيئة البريد المصري، اليوم، عملائها من الكشف عن بياناتهم أو تفاصيل حساباتهم لديها حتى لا يتعرضون للنصب والاحتيال وسرقة حساباتهم.

جريمة الاحتيال الإلكتروني

وبحسب الخبير القانوني، هاني صبري، إن تلك الجريمة تعد جريمة احتيال إلكتروني والذي يتم تعريفه بأنه خداع الشخص وسرقة معلوماته عن طريق الاستخدام غير المصرح به وغير المشروع لبيانات البطاقة الإئتمانية، مشيرا إلى أن الفصل الثانى من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حدد الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات، وتشمل جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى، ووضع عقوبة تصل للحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف جنيه لمرتكب الجريمة.

عقوبة الاحتيال على البنوك

وأضاف صبري فى تصريح لـ«الوطن»: «نصت المادة 23 من القانون المشار إليه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية».

وأوضح: وإذا كان المقصود من استخدامها الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تجاوز 200ألف جنيها، أو إحدى هاتين العقوبتين.

تحذيرات البنوك

وكان حذر البنك الأهلى عملاءه من التعرض للاحتيال، وذلك عبر فيديو قصير نشره البنك على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حيث قال البنك: إن هناك أنواعًا كثيرة من أشكال الاحتيال، ويجب أن يتم توخى الحذر، مطالبًا العملاء بعدم إعطاء بياناتهم الشخصية أو البيانات البنكية أو بيانات بطاقات الائتمان إلى أي شخص أو أي جهة على مواقع التواصل.

بينما قال بنك مصر فى بيان له اليوم: إنه انطلاقًا من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه، ينوه البنك إلى اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرُّض أي من عملائه لأي عمليات احتيال، حيث دأب البنك على مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.

البريد المصري يحذر عملاءه

كما حذر البريد المصري عملاءه من التعرض لعمليات نصب ، مشددا على أن أصحاب المعاشات هم الفئة الأكثر تعرضا للنصب

وقال البريد المصري، في بيانه: «عملاء البريد المصرى نحيط علمكم بأن البريد المصرى من خلال أي وسائل اتصال مباشرة أو غير مباشرة لم ولن يقوم بطلب أي بيانات شخصية أو كلمة مرور لبطاقات أو حسابات العملاء، فيرجى توخى الحذر والحيطة فيما يخص البيانات الشخصية أو بيانات الحسابات المالية الخاصة بكم».